ANALYSE-FLASH: UBS belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analystin Celine Fornaro schrieb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag von starken Zahlen des Flugzeugbauers. So liege der operative Gewinn (Ebit) um 27 Prozent über der Markterwartung. Alle Augen richteten sich aber auf den Ausblick, und dieser dürfte für einen steigenden Aktienkurs gut sein, hieße es in der Studie. Das Unternehmen sei profitabler gewesen als angenommen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 05:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 05:23 / GMT

