ANALYSE-FLASH: UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 2350 Euro
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML (ASML NV) mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Das Thema China dominiere die Diskussionen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Montag nach einer Investorenrunde. Ein gehöriger Teil der Risiken scheine in den Papieren des Anlagenbauers für die Chipbranche bereits eingepreist zu sein. Derweil unterschätze der Markt weiterhin das Preispotenzial, gerade in der Immersionslithografie./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 14:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Rating
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|ASML NV Buy
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