ANALYSE-FLASH: UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 880 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML (ASML NV) auf "Buy" mit einem Kursziel von 880 Euro belassen. Erstmals in der Unternehmensgeschichte werde der Chipindustrie-Ausrüster einen eigenen Lagerbestand aufbauen, um sich auf den für 2025 erwarteten Nachfrageanstieg vorzubereiten, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Jahreszahlen. Dies belege das Vertrauen in die eigene Geschäftsentwicklung./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 19:37 / GMT

