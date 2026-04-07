DAX23.801 -1,2%Est505.866 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -1,4%Nas22.635 +2,8%Bitcoin61.049 +0,1%Euro1,1672 +0,1%Öl98,23 +1,6%Gold4.725 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, Gold, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag
Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Aumovio auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

09.04.26 09:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
34,75 EUR -1,35 EUR -3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AUMOVIO mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Bei den Zulieferern stimmten ihn gedämpfte Volumina und höhere Herstellungskosten weiter vorsichtig. Er bevorzugt hier Aumovio aufgrund des Verbesserungspotenzials aus eigener Kraft, einer guten Barmittelentwicklung und der niedrigen Bewertung./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu AUMOVIO

DatumMeistgelesen

Analysen zu AUMOVIO

DatumRatingAnalyst
09:11AUMOVIO BuyUBS AG
01.04.2026AUMOVIO BuyDeutsche Bank AG
01.04.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2026AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
30.03.2026AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:11AUMOVIO BuyUBS AG
01.04.2026AUMOVIO BuyDeutsche Bank AG
01.04.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.03.2026AUMOVIO BuyDeutsche Bank AG
19.03.2026AUMOVIO BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.03.2026AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
30.03.2026AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
19.03.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
18.03.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
03.03.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUMOVIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen