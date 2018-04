ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF anlässlich des Handelsstreits zwischen den USA und China auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. BASF dürfte zu den am stärksten betroffenen europäischen Chemiekonzernen bei einer tatsächlichen Erhebung gegenseitiger Strafzölle gehören, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/la

Datum der Analyse: 09.04.2018

