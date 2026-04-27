DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 +2,5%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.614 -0,6%Euro1,1694 -0,2%Öl110,9 +2,4%Gold4.633 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten
Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

28.04.26 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,00 EUR -1,47 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston beschrieb am Montagabend die mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht und die Argumente der Parteien. Der Supreme Court habe erwartungsgemäß mit vielen Fragen ein breites Spektrum abgedeckt. Diskutieren will Weston darüber am Dienstagnachmittag mit einem Anwalt der Kanzlei Morgan & Morgan./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08:01Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Bayer OverweightBarclays Capital
08:01Bayer BuyUBS AG
24.04.2026Bayer OverweightBarclays Capital
21.04.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Bayer OverweightBarclays Capital
08:01Bayer BuyUBS AG
24.04.2026Bayer OverweightBarclays Capital
21.04.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
09.04.2026Bayer HaltenDZ BANK
05.03.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen