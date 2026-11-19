ANALYSE-FLASH: UBS belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Etwas überrascht hätten die geringeren Stückzahlen im Hardware-Bereich, insbesondere im Vergleich zu den weitgehend stabilen Volumina beim Schweizer IT-Großhändler Also Holding, schrieb Christopher Tong am Mittwoch./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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