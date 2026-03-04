ANALYSE-FLASH: UBS belässt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel 42,50 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
