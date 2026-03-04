DAX24.120 -0,4%Est505.846 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 -1,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.370 -0,1%Euro1,1598 -0,3%Öl83,33 +0,9%Gold5.120 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX volatil -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- PUMA, Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: UBS belässt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel 42,50 Euro

05.03.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,41 EUR -1,71 EUR -3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag./rob/ag/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
13:51DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
11:16DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
10:31DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
09:31DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:26DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:26DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
03.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:51DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
11:16DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
10:31DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
09:31DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:41DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen