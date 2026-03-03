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ANALYSE-FLASH: UBS belässt DocMorris auf 'Sell' - Ziel 5 Franken

19.03.26 14:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
4,12 CHF 0,01 CHF 0,15%
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 5 Franken auf "Sell" belassen. Die Profitabilität habe sich im zweiten Halbjahr verbessert in Relation zum ersten Halbjahr, schrieb Sebastian Vogel am Donnerstag. Negativ wertete der Experte die gesenkten mittelfristigen Zielvorgaben der Online-Apotheke./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

DatumRatingAnalyst
11:46DocMorris SellUBS AG
09:41DocMorris Equal WeightBarclays Capital
08:41DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
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08:41DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026DocMorris AddBaader Bank
20.01.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:41DocMorris Equal WeightBarclays Capital
26.01.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
21.01.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
21.01.2026DocMorris Equal WeightBarclays Capital
20.01.2026DocMorris Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:46DocMorris SellUBS AG
26.01.2026DocMorris SellUBS AG
21.01.2026DocMorris SellUBS AG
17.12.2025DocMorris SellUBS AG
11.11.2025DocMorris SellUBS AG

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