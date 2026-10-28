ANALYSE-FLASH: UBS belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

28.10.26 12:20 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ZÜRICH (dpa-AFX Broker ) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der DWS ( DWS Group GmbHCo ) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Wegen schwächerer erfolgsabhängiger Gebühren und sonstiger Erträge habe das Vorsteuerergebnis enttäuscht, schrieb Michael Werner am Mittwoch. Die Erträge lägen ebenfalls unter dem Konsens. Dagegen hätten das verwaltete Vermögen und die Nettomittelzuflüsse positiv überrascht./rob/gl/ag

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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