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ANALYSE-FLASH: UBS belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
65.50 EUR -1.25 EUR -1.87 %
Charts | News | Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der DWS (DWS Group GmbHCo) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Wegen schwächerer erfolgsabhängiger Gebühren und sonstiger Erträge habe das Vorsteuerergebnis enttäuscht, schrieb Michael Werner am Mittwoch. Die Erträge lägen ebenfalls unter dem Konsens. Dagegen hätten das verwaltete Vermögen und die Nettomittelzuflüsse positiv überrascht./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
11:51 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets
11:21 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG
09:36 DWS Group GmbHCo Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 DWS Group GmbHCo Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets

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