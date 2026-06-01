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ANALYSE-FLASH: UBS belässt Easyjet auf 'Buy' - Ziel 555 Pence

02.06.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
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easyJet plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für easyJet mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bestätigte am Montagabend seine grundsätzliche Einschätzung der Briten angesichts des Übernahmeinteresses von Castlelake. Er sieht eine Reihe von Hürden für eine Offerte - unter anderem die Regeln in Europa und speziell Großbritannien zu Eigentum und Kontrolle./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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