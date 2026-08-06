ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fraport nach Zahlen auf 'Neutral'
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Stärkere Quartalszahlen im Segment International des Flughafenbetreibers seien durch etwas schwächere im Bereich Aviation konterkariert worden, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies zudem darauf hin, dass die Gesamtprognose für 2026 zwar unverändert geblieben sei, die Prognosen für die einzelnen Geschäftsbereiche jedoch angepasst worden seien./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Fraport Aktie News
Fraport Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:51
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|11:36
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG