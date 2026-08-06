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ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fraport nach Zahlen auf 'Neutral'

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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Stärkere Quartalszahlen im Segment International des Flughafenbetreibers seien durch etwas schwächere im Bereich Aviation konterkariert worden, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies zudem darauf hin, dass die Gesamtprognose für 2026 zwar unverändert geblieben sei, die Prognosen für die einzelnen Geschäftsbereiche jedoch angepasst worden seien./ck/rob/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
14:51 Fraport Equal Weight Barclays Capital
11:36 Fraport Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fraport Neutral UBS AG
06.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG