ANALYSE-FLASH: UBS belässt Goldman Sachs auf 'Buy' - 'Erwartungen verfehlt'

Börse New York in Rot: So steht der Dow Jones aktuell

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

NVIDIA-Aktie & Co. ziehen weiter an: Jim Cramer rät zu Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien

Schwache Performance in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag

Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht am Montagnachmittag Verluste

Verluste in Frankfurt: Das macht der DAX am Montagnachmittag

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 3 Jahren gekostet

Heute im Fokus

Apple nach positiven Analysten-Ratings auf Rekordjagd - Super Micro Computer steigt in NASDAQ 100 auf. TMTG-Aktie +57%: Trump-Sieg nach Attentat in Sicht? Plug Power-Aktie deutlich tiefer: Volatilität hält an. Evonik wird nach gutem Quartalsergebnis optimistischer. Deutsche Bank senkt Ziel für Commerzbank. Swatch: Schwache Nachfrage in China - Erwartungen verfehlt.