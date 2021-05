ANALYSE-FLASH: UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX weiter zurück -- Hongkongs Börse schließt fester -- Vonovia in Gewinnspur -- HelloFresh mit starkem Wachstum -- QIAGEN übertrifft Erwartungen -- Infineon, TeamViewer, Delivery Hero im Fokus

Twitter führt Clubhouse-Konkurrenzangebot breit ein. KATEK-Aktie mit gelungenem Börsengang. Montana Aerospace will Mitte Mai an die Schweizer Börse. OSRAMs Tage an der Börse sind gezählt - ams macht Delisting-Angebot. US-Börsenaufsicht brummt Under Armour Millionenstrafe auf. Intel investiert Milliardensumme in Werk in New Mexico. eBay erwägt Kryptowährungen wie Bitcoin als Zahlungsmittel.