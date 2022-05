ANALYSE-FLASH: UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals seien erwartungsgemäß solide ausgefallen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies am Montag in einer ersten Reaktion. Nach dem höheren Ergebnisausblick sieht er etwas Spielraum für die Markterwartungen, was nach den Berichten der Wettbewerber aber nicht überraschen dürfte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 06:46 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------