ANALYSE-FLASH: UBS belässt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LANXESS auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Gesamtjahr des Chemiekonzerns hänge wie bei vielen in der Branche von der Erholung im zweiten Halbjahr ab, schrieb Analyst Andrew Stott am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf schwache Signale zum zweiten Quartal. Die Kursreaktion dürfte aber durch die positive Cashflow-Entwicklung etwas abgemildert werden./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 06:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 06:11 / GMT

