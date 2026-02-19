DAX23.787 -0,1%Est505.765 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2500 -3,6%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.912 -0,2%Euro1,1584 -0,2%Öl87,36 +3,6%Gold5.085 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Lanxess auf 'Sell' - Ziel 14 Euro

06.03.26 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
14,08 EUR -1,75 EUR -11,05%
Charts|News|Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LANXESS mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Sell" belassen. Die Absage des Envalior-Verkaufs bringe das Investment-Grade-Kreditrating des Kölner Spezialchemiekonzerns in Bedrängnis, schrieb Christian Bell am Donnerstagabend. Das Verhältnis zwischen Schulden und operativem Ergebnis (debt-to-Ebitda) liege mit 3,7 nämlich deutlich über der Schwelle von 2,5 für Anleihen von bester bis mittlerer Bonität./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

