ANALYSE-FLASH: UBS belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

05.03.26 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
120,95 EUR -2,10 EUR -1,71%
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA (Merck) mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

11:31Merck BuyUBS AG
09:31Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2026Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Merck KaufenDZ BANK
11:31Merck BuyUBS AG
09:31Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2026Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Merck KaufenDZ BANK
03.02.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
03.02.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

