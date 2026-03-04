ANALYSE-FLASH: UBS belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 150 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA (Merck) mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
