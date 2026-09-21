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ANALYSE-FLASH: UBS belässt Porsche AG auf 'Buy'

Werte in diesem Artikel
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.49 EUR -0.56 EUR -1.22 %
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche vz) auf "Buy" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
13:21 Porsche vz Buy UBS AG
17.09.26 Porsche vz Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Porsche vz Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 Porsche vz Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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