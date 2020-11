ANALYSE-FLASH: UBS belässt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 15,40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) nach Aussagen von Konzernchef Rainer Beaujean auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,40 Euro belassen. Der Trend am TV-Werbemarkt sei im vierten Quartal offenbar besser als erwartet, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umstrukturierungen im Portfolio des Medienkonzerns seien derweil am laufen und dürften weiter gehen. Das Unternehmen habe die Entschuldung im Fokus./tih/la

