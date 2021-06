ANALYSE-FLASH: UBS belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 100,30 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für PUMA SE vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100,30 Euro belassen. Das zweite Quartal des Sportartikelherstellers sollte dessen Stärke erneut unter Beweis stellen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Das Geschäft in China sollte die Talsohle durchschritten haben./mf/mis

