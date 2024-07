ANALYSE-FLASH: UBS belässt Redcare Pharmacy auf 'Sell' - Ziel 86 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sell" belassen. Die aktuellen Zahlen zum zweiten Quartal seien zwar grundsätzlich positiv, schrieb Analyst Olivier Calvet am Donnerstagmorgen mit Blick auf die Umsätze. Das Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland müsse aber im zweiten Halbjahr noch einen Zahn zulegen. Am Markt dürfte derweil aber gut ankommen, dass die operative Marge (Ebitda-Marge) im Rahmen der für das Gesamtjahr angepeilten Spanne liegen dürfte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 05:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2024 / 05:33 / GMT

