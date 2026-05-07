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ANALYSE-FLASH: UBS belässt Richemont auf 'Buy' - Ziel 182 Franken

22.05.26 14:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 182 Franken auf "Buy" belassen. Das Geschäftsjahresende des Luxuskonzerns sei beeindruckend gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitagmorgen. Das Wachstum im vierten Quartal habe die Erwartungen ebenso übertroffen wie das operative Halbjahresergebnis. Einen Ausblick gebe es aber wie üblich nicht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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