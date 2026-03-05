DAX23.565 -1,1%Est505.711 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -4,6%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.463 -1,0%Euro1,1556 -0,5%Öl89,15 +5,7%Gold5.081 -0,1%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken

06.03.26 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
341,50 CHF -10,00 CHF -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels Petrelintide lägen am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er prognostiziert für das Mittel des Partners Zealand Pharma aktuell einen Spitzenumsatz von rund 4 Milliarden Dollar mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit steht das Mittel für weniger als ein Prozent des Roche-Wertes (NPV)./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

