ANALYSE-FLASH: UBS belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 350 Pence

The Ratings Game: GE HealthCare’s stock slides after UBS downgrades to sell

General Electric Gears Up For Vernova Spin-Off Amid GEHC Stock Surge

RTX's Pratt & Whitney Canada announces cost-effective PT6T-3/6 Twinpac™ engine overhaul program designed especially for military customers

Heute im Fokus

Disneys "Wish" enttäuscht mit Kino-Einspielergebnis am Thanksgiving-Wochenende. Wohnungswirtschaft und Vodafone beschließen Glasfaser-Kooperation. Novartis erhöht am Investorentag mittelfristiges Umsatzziel. Jefferies stuft Infineon auf 'Buy' hoch. Berenberg gibt Kaufempfehlung für Continental aus. SMA Solar trennt sich von Beteiligung an Ladeinfrastruktur-Anbieter.