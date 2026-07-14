ANALYSE-FLASH: UBS belässt RWE auf 'Buy' - Kursziel 66 Euro
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Wanda Serwinowska rechnet mit einer Prognoseerhöhung der Essener, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Halbjahreszahlen schrieb. Dies werde aber auch am Markt so erwartet./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|RWE Buy
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|09.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.