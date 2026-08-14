ANALYSE-FLASH: UBS belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

17.08.26 12:49 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska hält laut einer Einschätzung vom Freitag bei den bevorstehenden Auktionen für Gas- und-Dampf-Kombikraftwerke (CCGT) zweistellige Renditen für den Versorger für durchaus möglich./rob/ajx/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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