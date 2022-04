ANALYSE-FLASH: UBS belässt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel 400 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius (Sartorius vz) nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das überraschend gute Abschneiden des Pharma- und Laborausrüsters sollte zwar an den Konsensschätzungen wenig ändern, der Aktie nach den jüngsten Verlusten aber helfen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 06:01 / GMT