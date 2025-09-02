ANALYSE-FLASH: UBS belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Die Entscheidung gegen eine Wiederaufnahme des Baus der Biokraftstoff-Fabrik in Rotterdam sei eine leicht positive Nachricht für andere Produzenten wie Neste, schrieb Joshua Stone am Mittwoch. Bei Shell lobt der Experte derweil die Ausgabendisziplin im Konzernumbau./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
