ANALYSE-FLASH: UBS belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence

03.09.25 17:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
31,15 EUR -0,15 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Die Entscheidung gegen eine Wiederaufnahme des Baus der Biokraftstoff-Fabrik in Rotterdam sei eine leicht positive Nachricht für andere Produzenten wie Neste, schrieb Joshua Stone am Mittwoch. Bei Shell lobt der Experte derweil die Ausgabendisziplin im Konzernumbau./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

