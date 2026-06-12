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ANALYSE-FLASH: UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 210 Dollar

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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der vom Raumfahrt- und KI-Konzern vorgestellte Grok 4.5 sei die erste umfassend überarbeitete Version des Chatbots, die mit dem KI-gestützten Code-Editor Cursor trainiert worden sei, schrieb John C. Hodulik am Donnerstagabend. Mit Grok 4.5 verringere SpaceX den Leistungsrückstand auf die führenden Konkurrenzprodukte von OpenAI und Anthropic in vielen Anwendungsbereichen. In Kürze wolle derweil OpenAI mit ChatGPT 5.6 ebenfalls eine neue Version seines Chatbots vorstellen./rob/gl/mf

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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10:51 SpaceX Buy UBS AG
07.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
07.07.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets