ANALYSE-FLASH: UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der "historische Fang" nach dem Starship-Flug 15 ebne den Weg für die schnelle Wiederverwendbarkeit der Raketen, schrieb Gavin Parsons am Montag. Das erstmalige Wiederauffangen der oberen Stufe des Riesen-Raketensystems auf dem Weltraumbahnhof sieht Parsons auch als Meilenstein für die Senkung der Startkosten und letztlich des günstigeren Zugangs zum Weltraum./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 05:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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