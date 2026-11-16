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ANALYSE-FLASH: UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar

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SpaceX
125.82 EUR -1.60 EUR -1.26 %
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der "historische Fang" nach dem Starship-Flug 15 ebne den Weg für die schnelle Wiederverwendbarkeit der Raketen, schrieb Gavin Parsons am Montag. Das erstmalige Wiederauffangen der oberen Stufe des Riesen-Raketensystems auf dem Weltraumbahnhof sieht Parsons auch als Meilenstein für die Senkung der Startkosten und letztlich des günstigeren Zugangs zum Weltraum./rob/ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 05:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
13:36 SpaceX Buy UBS AG
13:31 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
08:41 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.11.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG

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