ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tui auf 'Neutral' - Ziel 9 Euro

23.09.25 14:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,15 EUR 0,26 EUR 3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Warnung von Jet2 seien die aktuellen Signale des Tourismuskonzerns eher beruhigend, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Das Sommergeschäft habe nicht mehr geschwächelt und die Wintersaison beginne leicht positiv./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

