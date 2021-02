ANALYSE-FLASH: UBS belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Ankündigung des chinesischen Konzerns Xinte Energy, in China einen neuen Polysilizium-Werkskomplex zu bauen, habe die Aktie zuletzt stark unter Druck gesetzt, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schätzt, dass die von den Chinesen geplante Menge etwa ein Fünftel des globalen Angebots bedeutet. Der Rohstoff für die Solarindustrie werden aber vorerst knapp bleiben und der Bau des Werks noch Jahre brauchen./tih/la

10.02.2021

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 17:56 / GMT

