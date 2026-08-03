ANALYSE-FLASH: UBS belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 36,50 Euro
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Kursstärke der Aktien und eines gesenkten Umsatzziels für 2026 dürften die Nachrichten des Online-Modehändlers vom Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Einschätzung am Dienstag./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Zalando Buy
|UBS AG