ANALYSE-FLASH: UBS hebt Bilfinger auf 'Buy' - Attraktive Bewertung

27.08.26 08:19 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger (Bilfinger SE) zwar etwas gestutzt von 107 auf 102 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach dem zweiten Quartal seien die Erwartungen an die Marge des Industriedienstleisters gesunken und hätten das Enttäuschungsrisiko für das Gesamtjahr weitgehend eliminiert, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Der Auftragseingang habe derweil positiv überrascht. Calvet lobte zudem die attraktive Aktienbewertung und sieht einen günstigen Einstiegszeitpunkt./rob/ag/ajx

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------