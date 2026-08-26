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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Bilfinger auf 'Buy' - Attraktive Bewertung

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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger (Bilfinger SE) zwar etwas gestutzt von 107 auf 102 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach dem zweiten Quartal seien die Erwartungen an die Marge des Industriedienstleisters gesunken und hätten das Enttäuschungsrisiko für das Gesamtjahr weitgehend eliminiert, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Der Auftragseingang habe derweil positiv überrascht. Calvet lobte zudem die attraktive Aktienbewertung und sieht einen günstigen Einstiegszeitpunkt./rob/ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:01 Bilfinger SE Buy UBS AG
13.08.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 Bilfinger SE Neutral UBS AG
24.07.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
01.07.26 Bilfinger SE Neutral UBS AG

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