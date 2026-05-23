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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Biontech auf 'Buy' - Ziel 135 Dollar

27.05.26 16:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
81,80 EUR 2,85 EUR 3,61%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech (BioNTech (ADRs)) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. David Dai begründete die Kaufempfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Onkologie-Produktpipeline des Mainzer Biotech-Unternehmens, dessen Anteilsscheine in den USA gehandelt werden. Die Chancen in diesem Bereich stimmten ihn selbst überzeugter von den Aktien. Er sieht diese an einem Wendepunkt in der Erwartung, dass Ergebnisse die Skepsis der Anleger widerlegen./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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16:16BioNTech (ADRs) BuyUBS AG
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25.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
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05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
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09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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