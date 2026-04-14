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ANALYSE-FLASH: UBS hebt BP auf 'Buy' - Ziel hoch auf 700 Pence

16.04.26 14:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,55 EUR 0,06 EUR 0,96%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 650 auf 700 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill übernehme zu einem kritischen Zeitpunkt das Ruder, schrieb Joshua Stone am Mittwochnachmittag. Ein für längere Zeit höheres Preisniveau sei unbestritten positiv für die Aktien. Es gebe jedoch einiges zu tun, um Vertrauen nach der Underperformance seit 2018 zurückzugewinnen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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14.04.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
02.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
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27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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