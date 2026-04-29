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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Brenntag auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 60 Euro

30.04.26 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
60,98 EUR 1,14 EUR 1,91%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 42 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Nicole Manion am Mittwochabend. Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten des Händlers./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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