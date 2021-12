ANALYSE-FLASH: UBS hebt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel hoch auf 165 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 165 Euro angehoben. Der derzeitige zyklische Gegenwind für den Börsenbetreiber dürfte 2022 drehen und das Kerngeschäft wieder deutlicher wachsen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen für die kommenden Jahre an. Die Aktie weise nach der jüngsten Kursschwäche ein attraktives Chance-Risiko-Profil auf./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

