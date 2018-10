ANALYSE-FLASH: UBS hebt FMC auf 'Buy' - Ziel runter auf 82 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 86 auf 82 Euro gesenkt. Analyst Ian Douglas-Pennant sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Eckdaten des Dialysespezialisten eine gute Kaufchance. Die Kommentare zu den Aussichten hätten die Anleger etwas verunsichert, die Situation in der Branche sei aber intakt: Die Profitabilität sollte nach ihrem Rückfall vom Rekordniveau nun langfristig stabil bleiben. Die Aktie preise indes mit ihrer tiefsten Bewertung der vergangenen Jahre ein zu niedriges Margenniveau ein./ag/la

Datum der Analyse: 26.10.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------