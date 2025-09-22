ANALYSE-FLASH: UBS hebt General Motors auf 'Buy' - Ziel hoch auf 81 Dollar
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für General Motors deutlich angehoben von 56 auf 81 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Mit seinen Ergebnisschätzungen sieht sich Analyst Joseph Spak laut seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung bis 2027 um bis zu 42 Prozent über dem Konsens. Er ist dabei deutlich optimistischer für die Profitabilität des Autokonzerns./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 23:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
