ANALYSE-FLASH: UBS hebt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG (Porsche vz) von 40 auf 60 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. "Die Ikone schlägt zurück", schrieb Patrick Hummel in seiner am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Der Turnaround zu alter Stärke sei zwar eine Frage von Jahren, jetzt sei allerdings aus seiner Sicht der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2030 liege mit 11 weniger als halb so hoch wie aktuell mit 25./rob/ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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