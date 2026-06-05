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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

08.06.26 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,40 EUR 0,85 EUR 1,83%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG (Porsche vz) von 40 auf 60 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. "Die Ikone schlägt zurück", schrieb Patrick Hummel in seiner am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Der Turnaround zu alter Stärke sei zwar eine Frage von Jahren, jetzt sei allerdings aus seiner Sicht der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2030 liege mit 11 weniger als halb so hoch wie aktuell mit 25./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
08:11Porsche vz BuyUBS AG
13.05.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
04.05.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Porsche vz NeutralUBS AG
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08:11Porsche vz BuyUBS AG
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14.04.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
01.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
04.05.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Porsche vz NeutralUBS AG
30.04.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
14.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
13.03.2026Porsche vz VerkaufenDZ BANK
12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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