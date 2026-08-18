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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel hoch auf 300 Euro

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Sartorius AG Vz.
248.10 EUR 19.40 EUR 8.48 %
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius (Sartorius vz) von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb Analyst Matthew Weston am Mittwoch. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund 3 Prozent. In seiner Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston weiter eine starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung./rob/ag/tav

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:26 Sartorius vz Buy UBS AG
12.08.26 Sartorius vz Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Sartorius vz Outperform Bernstein Research
28.07.26 Sartorius vz Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Sartorius vz Halten DZ BANK

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