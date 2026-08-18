ANALYSE-FLASH: UBS hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel hoch auf 300 Euro
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius (Sartorius vz) von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb Analyst Matthew Weston am Mittwoch. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund 3 Prozent. In seiner Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston weiter eine starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Sartorius vz Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK