ANALYSE-FLASH: UBS hebt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 11,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 11,50 Euro gesenkt. Nach einer Phase des Rückgangs seien die Gewinnerwartungen für den Autozulieferer nun in eine bessere Ausgangslage gebracht worden, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet nun mit einer Erholung beim Free Cashflow. Damit dürfte sich eine wichtige Stellschraube für die Aktienentwicklung auf niedrigem Niveau stabilisieren./tih/ag

Datum der Analyse: 10.07.2018