ANALYSE-FLASH: UBS hebt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 8,10 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 7,10 auf 8,10 Euro angehoben. Die Aktien des Auto- und Industriezulieferer böten Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Kurskorrektur vom Januar-Hoch spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Schaeffler Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|14.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.