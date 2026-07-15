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ANALYSE-FLASH: UBS hebt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 8,10 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 7,10 auf 8,10 Euro angehoben. Die Aktien des Auto- und Industriezulieferer böten Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Kurskorrektur vom Januar-Hoch spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider./rob/la/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
12:06 Schaeffler Neutral UBS AG
15.07.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
15.07.26 Schaeffler Sell UBS AG
14.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.