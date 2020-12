ANALYSE-FLASH: UBS hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- HELLA erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose -- CompuGroup erwartet 2021 stärkeres Umsatzwachstum -- BASF, Tesla im Fokus

Uber steigt aus Roboterwagen-Entwicklung aus. China hält an Handelsabkommen mit USA fest. Credit Suisse ernennt neuen Firmenkundenchef für die Schweiz. Deutsche Bank, Citi und ANZ in Australien vor Gericht. Goldman Sachs will China-Joint-Venture komplett übernehmen. Airbus liefert im November 64 Flugzeuge aus - Keine Neu-Aufträge. Wirecard-Skandal: Bundesbank distanziert sich von der Bafin.