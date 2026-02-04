DAX24.827 +0,4%Est506.021 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -2,0%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.968 -1,1%Euro1,1869 +0,4%Öl67,40 -1,0%Gold5.028 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Stellantis A2QL01 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
Top News
Nikkei 225 im Rallymodus: Neues Rekordhoch nach klarem Wahlsieg von Sanae Takaichi Nikkei 225 im Rallymodus: Neues Rekordhoch nach klarem Wahlsieg von Sanae Takaichi
Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel runter auf 102,60 Euro

09.02.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
76,35 EUR 2,30 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 zwar von 107,80 auf 102,60 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Immobilien-Portalbetreiber rage mit Blick auf das Thema KI positiv heraus - mit deutlich geringeren Risiken für Disintermaediation und Margen als bei der Konkurrenz, schrieb Jo Barnet-Lamb in der am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Scout24 bekomme in der UBS-Auswertung der KI-Bereitschaft die höchste Punktzahl, was das geringste Risiko für die mittelfristige Profitabilität bedeute./rob/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
09:06Scout24 BuyUBS AG
03.02.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
02.02.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:06Scout24 BuyUBS AG
03.02.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
02.02.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen