ANALYSE-FLASH: UBS hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 105 Euro
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 105 Euro angehoben. Die Aktien hätten mehr als nur Wafer-dünnes Aufwärtspotenzial, schrieb Harry Blaiklock in einer Studie am Montag. Nach einem vierjährigen Abwärtszyklus dürften die Umsätze des Wafer-Herstellers nun wieder nach oben drehen. Gründe seien ein sich verknappendes Angebot angesichts einer großen Nachfrage und in der Folge steigende Preise./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.