ANALYSE-FLASH: UBS hebt Thales auf 'Buy' - Ziel mehr als verdoppelt auf 330 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel von Thales von 160 auf 330 Euro mehr als verdoppelt und in der Folge die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Ziel des Managements für das längerfristige Wachstum dürfte sich als konservativ erweisen, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Er rechnet mit einem nahezu doppelt so starken jährlichen Wachstum des französischen Luft- und Raumfahrtunternehmens. Dieses dürfte dank seiner Marktstellung vom absehbaren "Superzyklus" in der Rüstungsindustrie profitieren./bek/ag

