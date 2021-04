ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Adidas auf 361 Euro - 'Buy'

Werbung

Heute im Fokus

DAX träge -- Veolia und Suez einigen sich auf Fusion -- BaFin prüft Mitarbeitergeschäfte mit GameStop- und AMC-Aktien -- Alibaba, Roche, Bayer, AstraZeneca im Fokus

US-Notenbankpräsident Powell erwartet mehr Wachstum in den USA. Sanofi investiert in Impfstoffproduktionsanlage in Singapur. TOTAL will ab 2025 Öl in Uganda pumpen. Vodafone kritisiert Glasfaserstrategie der Deutschen Telekom. TUI-Chef zuversichtlich: 'Einige gute Signale und Entwicklungen'. BVB-Interesse an Boateng? Dortmund denkt angeblich über Transfer nach.